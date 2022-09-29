Японские военные зафиксировали прохождение кораблей ВМФ РФ и КНР у южных берегов страны

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Группировка из четырех российских и трех китайских фрегатов прошла через пролив Осуми между южным японским островом Кюсю и островной грядой Рюкю, сообщили Силы самообороны Японии.

Корабли ВМФ РФ и КНР проходили из Тихого океана в Восточно-Китайское море. За действиями совместной корабельной группировки внимательно следили Силы Самообороны Японии.

По сообщению Сил самообороны Японии, ранее они наблюдали за действиями группировки боевых кораблей России и Китая в Тихом океане вблизи юго-восточного побережья самого крупного из четырёх главных островов японского архипелага - Хонсю.

В начале сентября эта же группировка российских и китайских боевых кораблей, обогнув северный японский остров Хоккайдо, вышла из Японского моря в Тихий океан.