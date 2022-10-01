Шотландец совершил подъем штанги, катаясь на моноцикле, чтобы войти в Книгу рекордов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Шотландский спортсмен объединил два своих увлечения и заработал мировой рекорд, подняв 68-килограммовую штангу над головой во время езды на одноколесном велосипеде. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

34-летний Джош Олд из Эдинбурга, профессиональный велосипедист-одноколесник и тренер спортивного телесериала Ninja Warrior, сказал, что использовал свое свободное время во время пандемии COVID-19, чтобы научиться совмещать свои увлечения моноциклом и пауэрлифтингом.

Спортсмен утверждает, что ему потребовалось около 6 недель тренировок, прежде чем он смог установить рекорд.