Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Готовившего покушение на президента Казахстана приговорили к 17 годам заключения

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Готовившего покушение на президента Казахстана гражданина приговорили к 17 годам заключения, сообщила пресс-служба горсуда Астаны.

"28 сентября 2022 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес обвинительный приговор в отношении "А". (...) Он признан виновным и ему назначено путем частичного сложения наказаний окончательно 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - говорится в сообщении суда.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

В суде уточнили, что обвиняемому вменялись следующие преступления: государственная измена; перемещение через таможенную границу ЕАЭС с сокрытием от таможенного контроля огнестрельного оружия; незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, взрывчатых веществ; приготовление к незаконному изготовлению боеприпасов, взрывчатых веществ; посягательство на жизнь президента Республики Казахстан в целях прекращения его государственной деятельности, а также из мести за такую деятельность.

Также в числе уголовных статей, по которым был приговорен указанный гражданин: приготовление к акту терроризма; приготовление к посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих; незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в небольшом и особо крупном размерах.

"Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении суда.

По данным пресс-службы горсуда, обвиняемый был ранее адвокатом столичной коллегии адвокатов. По некоторым сведениям, опубликованным ранее в казахстанских СМИ, осужденный - Аян Атыгаев, бывший журналист и пресс-секретарь в казахстанских госорганах.

В апреле 2022 года Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании агента иностранной разведки, который планировал покушение на президента республики и высокопоставленных должностных лиц.

При обыске у задержанного были изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде, сообщала спецслужба.

По данным КНБ, агентом "отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане (...) путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов".

Казахстан Астана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 1 октября

КНДР совершила четвертый за неделю пуск ракеты

Блинкен от имени США поздравил народ Китая с годовщиной образования КНР

Блинкен от имени США поздравил народ Китая с годовщиной образования КНР

Более 500 судов получили разрешение на движение в рамках стамбульской зерновой сделки

Более 500 судов получили разрешение на движение в рамках стамбульской зерновой сделки

Пожарная сигнализация сработала на российском сегменте МКС

Блинкен не верит в причастность США и союзников к утечкам на "Северных потоках"

Блинкен не верит в причастность США и союзников к утечкам на "Северных потоках"
Военная операция на Украине

Генсек НАТО пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Страны Запада отказались признавать договоры о принятии в РФ новых регионов

Страны Запада отказались признавать договоры о принятии в РФ новых регионов

В офисе главы Еврокомиссии провели эвакуацию из-за подозрительного порошка

Под антироссийские санкции Канады попали еще 43 человека

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });