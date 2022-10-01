Готовившего покушение на президента Казахстана приговорили к 17 годам заключения

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Готовившего покушение на президента Казахстана гражданина приговорили к 17 годам заключения, сообщила пресс-служба горсуда Астаны.

"28 сентября 2022 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес обвинительный приговор в отношении "А". (...) Он признан виновным и ему назначено путем частичного сложения наказаний окончательно 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - говорится в сообщении суда.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

В суде уточнили, что обвиняемому вменялись следующие преступления: государственная измена; перемещение через таможенную границу ЕАЭС с сокрытием от таможенного контроля огнестрельного оружия; незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, взрывчатых веществ; приготовление к незаконному изготовлению боеприпасов, взрывчатых веществ; посягательство на жизнь президента Республики Казахстан в целях прекращения его государственной деятельности, а также из мести за такую деятельность.

Также в числе уголовных статей, по которым был приговорен указанный гражданин: приготовление к акту терроризма; приготовление к посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих; незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в небольшом и особо крупном размерах.

"Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении суда.

По данным пресс-службы горсуда, обвиняемый был ранее адвокатом столичной коллегии адвокатов. По некоторым сведениям, опубликованным ранее в казахстанских СМИ, осужденный - Аян Атыгаев, бывший журналист и пресс-секретарь в казахстанских госорганах.

В апреле 2022 года Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании агента иностранной разведки, который планировал покушение на президента республики и высокопоставленных должностных лиц.

При обыске у задержанного были изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде, сообщала спецслужба.

По данным КНБ, агентом "отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане (...) путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов".