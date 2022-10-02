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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Россия выдала Норвегии крупного мошенника

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Из России в Норвегию экстрадирован норвежец, осужденный за крупное мошенничество, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк журналистам в воскресенье.

"Из России экстрадирован гражданин Королевства Норвегия Аре Абрахамсен. Он был объявлен в розыск по каналам Интерпола как осужденный за мошенничество, крупное хищение и предоставление ложных сведений о коммерческой компании", - отметила она.

По информации норвежской стороны, преступления были совершены с 2005 по 2013 год. Зафиксировано восемь эпизодов мошенничества, связанного с продажей акций и инвестиционной деятельностью. Осужденному вменяется присвоение порядка 25 млн крон. Также cумма неуплаченных налогов составила около 1,2 млн крон.

По словам Волк, Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос норвежской стороны о выдаче Абрахамсена.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево сотрудниками Отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по городу Москве и ФСИН России разыскиваемый был передан представителям компетентных органов Норвегии, сказала Волк.

Норвегия
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