В КНР начался отбор в четвертый отряд китайских тайконавтов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Стартовал отбор нового отряда тайконавтов для пилотируемых полетов к станции "Тяньгун", сообщило в воскресенье Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

"В целях удовлетворения потребностей будущих миссий пилотируемой космической программы недавно начался отбор четвертого отряда тайконавтов в Китае", - говорится в сообщении управления.

Всего будет отобрано от 12 до 14 кандидатов. Из них от 7 до 8 летчиков-космонавтов, от 5 до 6 бортинженеров и специалистов по полезной нагрузке.

"Отбор происходит из числа действующих пилотов Народно-освободительной армии Китая, аэрокосмические инженеры выбираются из научно-исследовательских и инженерно-технических специалистов (...), а эксперты по нагрузке выбираются из научно-исследовательского персонала, занимающегося исследованиями в области космической науки и смежными областями", - уточнили в CMSA.

Отбор тайконавтов будет организован и осуществлен Управлением пилотируемых космических кораблей Китая.

Первый набор отряда отстоялся в 1998 году, где было отобрано 12 человек, затем в 2010 и 2020 годах.