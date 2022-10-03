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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:05

США и Филиппины начали совместные военные учения

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Более 2,5 тыс. военных США и Филиппин в понедельник приступили к совместным учениям на филиппинской территории, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Маневры продлятся до 14 октября. Они проходят в филиппинской провинции Палаван, расположенной на одноименном острове между Южно-Китайским морем и морем Сулу, а также на севере страны в районе пролива Лусон, отделяющего Филиппины от Тайваня.

В учениях задействовали 1,9 тыс. морских пехотинцев США и 600 филиппинских военных, системы залпового огня HIMARS и истребители.

Одновременно с этими маневрами Корпус морской пехоты США и Силы самообороны Японии проводят учения на японском острове Хоккайдо, к ним привлекли примерно 3 тыс. военнослужащих.

Китай и члены АСЕАН – Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам – ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша (английское название – Спратли) в Южно-Китайском море. Китай превратил ряд рифов и атоллов в как минимум семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты. США обвиняют Пекин в создании на спорных островах военных баз, что является нарушением международных законов.

SCMP напоминает, что в июле американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности США защищать Филиппины в соответствии с оборонным договором 1951 года в том случае, если филиппинские военные, суда или самолеты подвергнутся нападению в районе спорных вод.

Филиппины США
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