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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Приток иностранных туристов в Сербию удвоился

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сербия с января по август приняла вдвое больше иностранных туристов, чем за тот же период годом ранее: их число выросло с 530 тысяч до 1,1 млн, сообщает портал Seenews.

По данным национального офиса по статистике Сербии, в августе число иностранных туристов в стране выросло на 51%, до 213,8 тысяч. Больше всего гостей приехали в страну из Боснии и Герцеговины, Турции и Германии.

Внутренний туризм в Сербии также восстанавливается, хотя и медленнее иностранного. С января по август число путешествующих по своей стране сербов составило почти 1,4 млн человек, что на 26% больше, чем за тот же период годом ранее. Суммарно по Сербии с начала года было совершено более 2,5 млн турпоездок.

Сербия
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