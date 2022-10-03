Замглавы МИД РФ обсудил генсеком ЮНКТАД возможность снятия санкций с агротоваров РФ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обменялся по телефону мнениями с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан о ходе реализации заключенных в Стамбуле 22 июля соглашений с акцентом на российско-ооновский Меморандум по продвижению отечественного экспорта сельхозпродукции и удобрений, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"С российской стороны подчеркивалась важность достижения конкретных подвижек для российского экспорта", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ в понедельник.

В свою очередь, Гринспан, как сообщают в российском МИДе, "подробно проинформировала о предпринимаемых ооновскими экспертами усилиях по восстановлению системы банковских платежей, налаживанию транспортно-страховой логистики и снятию санкционных ограничений с российских агротоваров, имеющих особое значение для обеспечения продовольственной безопасности в мире".