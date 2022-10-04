За три недели патрулирования Тихого океана суда ВМФ РФ и ВМС Китая прошли свыше 7 тысяч миль

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после завершения совместного с кораблями Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая патрулирования в акватории Тихого океана, сообщило во вторник Минобороны России.

"В течение трёх недель боевые корабли ТОФ и ВМС НОАК прошли через Японское, Охотское, Берингово, Филиппинское и Восточно-Китайское моря. Совместный отряд впервые побывал в Беринговом море и обогнул часть архипелага Алеутских островов. Всего за время похода кораблями пройдено свыше 7 тысяч морских миль", - говорится в сообщении.

Моряки России и Китая отработали маневрирование в составе различных корабельных строёв и организацию связи между кораблями группировки.

"Проведены совместные тренировки, в ходе которых решались противолодочные задачи, совершенствовались вопросы ведения поиска и спасения на море, организации противовоздушной обороны отрядов, выполнялись полёты противолодочных и поисково-спасательных вертолётов корабельного базирования", - подчеркивает российское военное ведомство.

Экипажи боевых кораблей России и Китая провели в море церемонию прощания, в ходе которой корабли двух стран выстроились в кильватерные колонны и поприветствовав друг друга звуковыми сигналами легли каждый на свой курс.

Как указали в Минобороны, задачами совместного патрулирования являлись укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран.

ВМФ России в ходе патрулирования был представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата "Маршал Шапошников", корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий", а также среднего морского танкера "Печенга". От ВМС НОАК в патрулировании участвовали эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно комплексного снабжения "Дун Пинху".