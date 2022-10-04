Российские военные поразили штаб воздушного командования "Восток" ВСУ под Днепропетровском

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что на юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным авиаударом поражен штаб воздушного командования "Восток" Вооруженных сил Украины.

"На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб воздушного командования "Восток" ВСУ", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

Кроме того были уничтожены два украинских боевых самолета в ДНР и Херсонской области.

В районе Запорожья поражены склад и производственные цеха на территории завода "Мотор Сич", уничтожено более 15 тонн боеприпасов, в том числе для американской РСЗО HIMARS, а также два украинских вертолета Ми-24. Как отметил Конашенков.