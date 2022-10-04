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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Шольц счел оправданным план по поддержке экономики ФРГ на 200 млрд евро

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что по-прежнему не сомневается в своем плане по поддержке национальной экономики на 200 млрд евро из-за энергетического кризиса.

"Меры, которые мы принимаем, оправданные", - приводят европейские СМИ слова Шольца.

Ряд европейских стран ранее подверг критике этот шаг со стороны Берлина, поскольку данный план направлен только на поддержку экономики Германии, без учета интересов других стран ЕС.

Однако в ответ на эту критику канцлер ФРГ указал, что подобного рода меры "были приняты и в других государствах".

В конце сентября власти Германии объявили, что выделят 200 млрд евро для поддержки национальной экономики и граждан в связи с энергетическим кризисом.

Германия
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