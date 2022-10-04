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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Военные РФ заявили об уходе российского Ан-26 от столкновения с американскими дронами

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России уклонился от столкновения с американскими беспилотниками, следовавшими по маршруту его движения на севере Сирии, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике генерал-майор Олег Егоров.

"Возглавляемая США так называемая "международная антитеррористическая Коалиция" продолжает осуществлять незаконные полеты беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики", - заявил на брифинге Егоров во вторник.

"3 октября в 7:25 мск самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России, выполнявший рейс в интересах снабжения подразделений российской группировки, был вынужден уклоняться от столкновения с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 и MQ-1, следовавшими по маршруту его движения на севере Сирии", - подчеркнул он.

"Стоит отметить, что это не первый случай нарушения военными США положений Меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в САР от 20 октября 2015 года", - отметил Егоров.

Минобороны РФ Сирия
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