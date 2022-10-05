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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Иране близ границы с Азербайджаном

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в север-западной части Ирана, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 03:21 мск в среду землетрясения находился 20 км восточнее города Хой, примерно в 80 км к югу от азербайджанской Нахичевани.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США также оценила магнитуду землетрясения в 5,6.

Азербайджан Иран
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