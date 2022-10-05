Производитель аккумуляторов CALB провел IPO в Гонконге на $1,26 млрд

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Китайский производитель литиевых аккумуляторов CALB провел IPO в Гонконге, разместив акции на сумму 9,86 млрд гонконгских долларов ($1,26 млрд).

Как говорится в сообщении компании, акции были размещены по цене в 38 гонконгских долларов, что соответствует нижней границе заявленного ценового диапазона (38-51 доллар). Спрос на бумаги CALB оказался ниже предложения.

Пятнадцать якорных инвесторов, среди которых горнодобывающая компания Tianqi Lithium Corp., а также XPeng Inc. и Vivo Mobile Communication Co., приобрели акции CALB на сумму более $700 млн в ходе IPO.

Поступления от IPO компания планирует направить на создание новых мощностей для производства электромобильных аккумуляторов и систем накопления энергии, а также на исследования и разработки (R&D).

Торги акциями CALB в Гонконге начнутся 6 октября.

IPO CALB является одним из крупнейших в Гонконге в этом году: она стала третьей компанией, разместившей акции более чем на $1 млрд, отмечает агентство Bloomberg.

CALB, созданная в 2007 году, производит литиевые аккумуляторы для электромобилей и электронных устройств. В частности, компания поставляет батареи китайским производителям электромобилей Guangzhou Automobile Group, Chongqing Changan Automobile Co. и Zhejiang Leapmotor Technology Co.

CALB имеет крупные предприятия в городах Чанчжоу, Сямынь и Ухань.

Согласно оценкам южнокорейской аналитической компании SNE Research, CALB занимает шестое место в мире среди крупнейших мировых производителей электромобильных аккумуляторов.