Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Япония перенесла свой первый космический запуск в 2022 году

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Япония переносит запуск ракеты-носителя Epsilon с восемью спутниками на борту, который ранее планировалось осуществить 7 октября со стартовой площадки космодрома Утиноура. Об этом сообщило в среду Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Шестой запуск ракеты-носителя Epsilon должен был состояться 7 октября 2022 года, однако запуск откладывается из-за того, что не были выполнены условия для подтверждения готовности ракеты к старту", - говорится в сообщении JAXA.

"Новая дата запуска будет объявлена, как только будет определена", - отметили в космическом ведомстве.

Планируется, что на орбиту будут выведены спутник RAISE-3 массой 110 кг, который будет использоваться для испытания семи инновационных технологий, и пять кубсатов, разработанных и созданных японскими научными и образовательными учреждениями.

Также в рамках коммерческого контракта агентства с компанией iQPS будут запущены два спутника дистанционного зондирования Земли QPS-SAR-3 и QPS-SAR-4, использующие технологию радиолокационного синтезирования апертуры. Эта технология позволяет проводить дистанционное зондирование Земли в высоком разрешении, независимо от высоты аппарата, погодных условий и освещенности снимаемого объекта.

Япония JAXA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число российских фигурантов иностранных санкционных списков превысило 5,5 тыс.

Число российских фигурантов иностранных санкционных списков превысило 5,5 тыс.

Минобороны РФ сообщило об удержании позиций на Андреево-Криворожском направлении

Токаев намерен выдвинуться в президенты от широкой коалиции

Нобелевская премия - 2022

Нобелевскую премию по химии присудили за развитие методов клик-химии

Нобелевскую премию по химии присудили за развитие методов клик-химии

В ЕС согласовали установку потолка цен на российскую нефть

В ЕС согласовали установку потолка цен на российскую нефть

Турция предложила использовать свою национальную платежную систему вместо карт "Мир"

Турция предложила использовать свою национальную платежную систему вместо карт "Мир"

Патрушев сравнил ситуацию на "Северных потоках" с подрывом нефтепровода в Никарагуа в 1983 г.

Посол России будет вызван в МИД Казахстана

Украина после скандальных высказываний своего дипломата сменит посла в Казахстане

Украина после скандальных высказываний своего дипломата сменит посла в Казахстане

Что случилось этой ночью: среда, 5 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });