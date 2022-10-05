В Великобритании рекордное число компаний закрылось в I полугодии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Высокая инфляция и ослабление потребительского спроса ударили по нескольким тысячам британских компаний, в результате чего многие бизнесы были вынуждены прекратить работу, пишет The Wall Street Journal.

Более 250 тыс. британских компаний ушли с рынка в первое полугодие текущего года. Это на 16% больше, чем за первое полугодие 2021 года, и на 40% больше, чем за первые шесть месяцев допандемийного 2019 года. Таковы данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании.

Показатель за первое полугодие 2022 года стал рекордным за шестимесячный период, отмечает ONS.

Данные о закрытии бизнесов в период с июля по сентябрь будут опубликованы позднее в текущем месяце, однако многие аналитики полагают, что темпы закрытия продолжили расти, пишет WSJ.

При этом основная часть закрывшихся компаний относятся к малому бизнесу.

Для сравнения: во Франции в первом полугодии текущего года прекратили работу 183 530 компаний. Это превышает показатель за первое полугодие 2021 года примерно на треть, согласно данным французских судов по торговым вопросам.