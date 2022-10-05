Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в среду на орбиту с пилотируемым кораблем Crew Dragon-5, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике, была осуществлена через 9,5 минут после старта ракеты. Платформа находилась в 547 км от космодрома на мысе Канаверал.

Запуск корабля с помощью ракеты Falcon-9 компании SpaceX был осуществлен в 12:00 по времени Восточного побережья США (19:00 мск) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

В состав экипажа входят астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката и космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.

В четверг, 6 октября в 16:57 по времени Восточного побережья США (23:57 мск) корабль должен будет в автоматическом режиме пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента МКС. Экипаж будет работать на станции 145 дней.

Falcon 9 SpaceX
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЕК объяснили, что фон дер Ляйен не предлагала ограничить цену на российский газ

В Евросоюз за прошлую неделю въехало на 20% меньше россиян, чем неделей ранее

В Евросоюз за прошлую неделю въехало на 20% меньше россиян, чем неделей ранее

Байден обеспокоен решением ОПЕК+ сократить добычу нефти

ОПЕК+ продлили сделку до 2024 года и снизили квоту на 2 млн б/с

ОПЕК+ продлили сделку до 2024 года и снизили квоту на 2 млн б/с

Министры ОПЕК+ решили больше не собираться ежемесячно

ОПЕК+ решила снизить квоты на добычу нефти в ноябре

ОПЕК+ решила снизить квоты на добычу нефти в ноябре

Число российских фигурантов иностранных санкционных списков превысило 5,5 тыс.

Число российских фигурантов иностранных санкционных списков превысило 5,5 тыс.

Минобороны РФ сообщило об удержании позиций на Андреево-Криворожском направлении

Токаев намерен выдвинуться в президенты от широкой коалиции

Нобелевская премия - 2022

Нобелевскую премию по химии присудили за развитие методов клик-химии

Нобелевскую премию по химии присудили за развитие методов клик-химии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });