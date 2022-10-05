Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в среду на орбиту с пилотируемым кораблем Crew Dragon-5, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике, была осуществлена через 9,5 минут после старта ракеты. Платформа находилась в 547 км от космодрома на мысе Канаверал.

Запуск корабля с помощью ракеты Falcon-9 компании SpaceX был осуществлен в 12:00 по времени Восточного побережья США (19:00 мск) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

В состав экипажа входят астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката и космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.

В четверг, 6 октября в 16:57 по времени Восточного побережья США (23:57 мск) корабль должен будет в автоматическом режиме пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента МКС. Экипаж будет работать на станции 145 дней.