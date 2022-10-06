Не менее 30 человек, включая детей, погибли в результате стрельбы в Таиланде

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Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Не менее 30 человек, в том числе дети, погибли в четверг после того, как неизвестный открыл стрельбу на северо-востоке Таиланда, передает тайская газета Khaosod.

По ее данным, напавший начал стрелять в детском дошкольном учреждении в провинции Нонгбуалампху, а затем скрылся с места преступления на пикапе с номерами Бангкока. В настоящее время идет розыск нападавшего.

Некоторые СМИ отмечают, что нападавший - бывший сотрудник полиции.

Местная пресса распространила фотографии подозреваемого и призывает жителей звонить в экстренные службы в случае, если они заметят его автомобиль.