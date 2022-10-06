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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Мишустин приветствовал планы Ирана обеспечить комфортные условия для российского бизнеса

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Создание комфортных условий для работы бизнеса между РФ и Ираном в условиях санкций - это "дорога с двусторонним движением", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.

"Мы приветствуем решение иранской стороны обеспечить комфортные условия для работы отечественного бизнеса. В связи с уходом из России компаний недружественных государств на нашем рынке освободились большое количество сфер, которые смогут занять наши иранские партнеры. Так что это улица с двусторонним движением, и добро им пожаловать в Россию", - сказал Мишустин.

"Россию и Иран связывают дружеские, добрососедские, партнерские отношения, и мы намерены укреплять наше сотрудничество по всем направлениям, независимо от внешней конъюнктуры. Я имею в виду незаконные экономические санкции, введенные недружественными государствами, как против России, так и против Ирана", - отметил российский премьер.

"Я убежден, что лучшим ответом на санкционное давление будет расширение российско-иранского взаимодействия, и предпринимаемые нами совместные меры уже дают положительные результаты и в научно-технологической областях", - добавил Мишустин.

Михиал Мишустин Иран
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