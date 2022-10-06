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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Макрон намерен убедить ЕС ввести ограничения на газ для производства электроэнергии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон намерен убедить партнеров по Евросоюзу в необходимости механизма совместного ограничения цены на газ для производства электроэнергии, сообщила в четверг газета Le Figaro.

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"Мы внедрим систему, которая позволит установить "потолок" цены на газ, используемый для производства электроэнергии", - приводит издание слова президента республики.

"Мы убедим других европейцев", - заявил Макрон на совещании предпринимателей, организованном в Париже инвестиционным банком Bpifrance. По его мнению, это удастся сделать до саммита ЕС, который состоится 20-21 октября в Брюсселе.

Французский президент считает, что это поспособствует тому, чтобы к концу октября - началу ноября цены на газ вошли "в более приемлемые пределы", а контракты на поставки газа и электричества стали "более разумными".

ЕС Эммануэль Макрон газ
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