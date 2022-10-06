Одиннадцать судов с продовольствием покинули порты Украины

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Украинские порты в четверг покинули 11 сухогрузов с почти 178 тыс. тонн продовольствия, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"6 октября одиннадцать судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 177 950 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ.

Отмечается, что шесть судов White Star (7,8 тыс. тонн ячменя), Magnolia (6,6 тыс. тонн подсолнечного масла), Hasan G (6,5 тыс. тонн гороха), Mera (6,3 тыс. тонн подсолнечного масла), Sea Star (4 950 тонн пшеницы) и Anastasia (3,7 тыс. тонн пшеницы) направились в Турцию.

Помимо этого, судно Silver Lady доставит в Испанию 49,1 тыс. тонн пшеницы, судно Falcon S - 33 тыс. тонн кукурузы в Румынию. Сухогруз Zhe Hai 505 отправился в Алжир с 28,5 тыс. тонн пшеницы, Serenity Ibtihaj - в Израиль с 27,2 тыс. тонн кукурузы. Судно Umit G отплыло в Грецию с 4,3 тыс. тонн пшеницы.

В СКЦ уточнили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем может быть переправлено в другие страны".

"По состоянию на 6 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 6 372 498 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 584 судов - 302 на прибытие в украинские порты и 282 - на выход из них", - подчеркивается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.