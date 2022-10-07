SpaceX отложила запуск двух спутников связи по техническим причинам

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Запуск ракеты Falcon 9 с двумя телекоммуникационными спутниками Galaxy 33 и 34 американского спутникового оператора Intelsat, планировавшийся в пятницу по московскому времени, был отменен за 30 секунд до старта по техническим причинам, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде перенесен на сутки. Повторную попытку планируется осуществить в пятницу в 19:06 по времени Восточного побережья США (в субботу в 02:06 по Москве).

Аппараты, оснащенные передатчиками C-диапазона, предназначены для расширения высокочастотного телевизионного покрытия территории Северной Америки.

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая будет использована для запусков уже в 14-й раз, должна будет совершить посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находится в Атлантике примерно в 600 км от космодрома.