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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

Экс-замсекретаря Совбеза Казахстана осужден на семь лет за разглашение госсекретов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил бывшего первого заместителя секретаря Совета безопасности республики Марата Шайхутдинова к семи годам колонии за разглашение госсекретов, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана.

"21 сентября 2022 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны Шайхутдинов признан виновным по части 3 статьи 185 (незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов) Уголовного кодекса республики и приговорен к семи годам заключения с лишением права занимать должности на госслужбе", - говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Перед судом также предстали Олег Ждан и Леонида Скаковский, которые, согласно данным из открытых источников, были научными сотрудниками Центра политических и военно-стратегических исследований в международном научном комплексе "Астана". "Вина Скаковского (по ст. 175 ч.1 УК - государственная измена) и Ждана (по ст. 176 УК - шпионаж) полностью доказана. Они приговорены к 11 годам 3 месяцам и 11 годам лишения свободы соответственно", - отмечается в сообщении.

"С учетом реализации других этапов комплекса специальных мероприятий, данные о принадлежности иностранных спецслужб и иные сведения, в том числе по фигурантам уголовных дел разглашению не подлежат", - отмечается в сообщении.

Шайхутдинов работал первым заместителем секретаря Совета Безопасности с июня 2015 по 28 марта 2022 года.

Казахстан
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