ООН и Минскую группу ОБСЕ попросили признать независимость Карабаха

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики попросил страны-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всех членов ООН признать независимость Карабаха.

"Фракции Национального собрания Арцаха призывают страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Российскую Федерации, США, Францию и других 190 государств-членов ООН признать Нагорно-Карабахскую Республику, тем самым нивелировав самые серьезные онтологические угрозы, стоящие перед ее населением", - говорится в заявлении пяти парламентских фракций - "Азат Айреник-ОГА", "Единое Отечество", "Справедливость", "Армянская революционная федерация" и "Демократическая партия Арцаха".

"Учитывая признание Российской Федерацией независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики и последующее воссоединение вышеуказанных территорий, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией, фракции Национального собрания Арцаха констатируют, что Нагорно-Карабахская республика в 1991 году с юридической точки зрения прекрасно реализовала свое право на самоопределение в соответствии с нормами международного права, принципами демократии и действующим на тот момент законодательством СССР", - указали авторы заявления.

Депутаты напомнили, что международное сообщество признало Азербайджан независимым государством в пределах, определенных внутренним законодательством СССР, согласно которому "на момент обретения Азербайджаном независимости Нагорный Карабах не имел никакого отношения к данной стране", (...) "поэтому территориальная целостность Азербайджана не имеет ничего общего с Республикой Арцах (НКР)".

Фракции также апеллируют к принципу равенства и самоопределения народов, закрепленному в первой статье Устава ООН и решении Международного Суда от 22 июля 2010 года, "согласно которому международное право не запрещает провозглашение независимости, как это было в Косово".

Между тем накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахские армяне являются гражданами Азербайджана, и Баку сам будет определять, когда с ними вести диалог. "Армяне, проживающие в Карабахе, являются нашими гражданами, и мы не собираемся обсуждать их судьбу и будущую жизнь ни с одной страной, в том числе и с Арменией. Это наше внутреннее дело", - сказал он и пообещал, что армяне, проживающие в карабахском регионе Азербайджана, будут иметь такие же права, как и другие граждане страны.

"В любом случае они могут быть уверены, что их интегрированная жизнь в азербайджанском обществе будет намного лучше, чем нынешняя", - заявил Алиев. Он добавил, что если кто-то из армянского населения Карабаха считает, что нужно жить как граждане Азербайджана, то "он не пожалеет". "Но если кому-то это по каким-то причинам это не подходит, то они могут выбрать для себя другое место жительства", - сказал президент Азербайджана.