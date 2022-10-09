Полиция Израиля арестовала трех палестинцев в связи со стрельбой на КПП в Иерусалиме

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Полиция Израиля арестовала в воскресенье трех палестинцев, которые, как они считают, связаны с нападением и обстрелом КПП в Иерусалиме, в результате которого погибла израильская военнослужащая, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Поиском стрелка занимаются сотрудники общей службы безопасности (Шабак) и сотрудники армии обороны Израиля. Подозревают в совершении теракта 22-летнего жителя Восточного Иерусалима.

Стрелок открыл огонь по КПП в восточной части Иерусалима поздно вечером в субботу и скрылся.

В результате стрельбы трое военнослужащих получили ранения, один из них - тяжелое ранение в голову, но он выжил. Его прооперировали и погрузили в состояние искусственной комы, он подключен к аппарату ИВЛ. Еще одна военнослужащая погибла в результате огнестрельного ранения, ей было 18 лет, и она служила в военной полиции ЦАХАЛа.