В Минобороны РФ заявили об отражении атак армии Украины на ряде направлений

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Попытки наступления вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском, Луганском, Запорожском, и Андреевском направлениях отражены, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

"На Купянском направлении противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, усиленных иностранными наемниками, предпринимали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. Все атаки противника отражены", - сказал Конашенков.

По его словам, "уничтожено более пятидесяти украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин".

"Кроме того, в результате огневого поражения выдвигавшихся резервов 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области российскими войсками уничтожено около 60 украинских военнослужащих, два танка и три бронеавтомобиля", - сообщил Конашенков.

Он сообщил, что также отражены попытки наступления армии Украины на Луганском, Запорожском и Андреевском направлениях.

На Краснолиманском направлении ВСУ вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали, сказал Конашенков.

"В районах населенных пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка Луганской народной республики обнаружены и огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы", - сообщил Конашенков.

По его данным, ликвидировано 17 диверсантов, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль.

"На Луганском направлении отбиты атаки противника в районах населённых пунктов Верхнекаменка и Белогоровка Луганской Народной Республики, Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артемовск и Зайцево Донецкой Народной республики. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

На Запорожском направлении, сказал он, "противник предпринимал безуспешные попытки наступления на позиции российских войск в районах населенных пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка Донецкой Народной Республики".

"Все атаки подразделениями российских войск отражены. Уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей", - заявил Конашенков.