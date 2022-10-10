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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной группировки войск

Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной группировки войск
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности в понедельник. Его слова приводит "БелТА".

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства", - сказал он.

Эта договоренность была достигнута на встрече с Путиным в формате один на один в Петербурге после неформального саммита СНГ, добавил Лукашенко.

"Основа - я всегда об этом говорил - этой группировки - армия, Вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - подчеркнул Лукашенко.

На том же совещании Лукашенко заявил о необходимости принятия новых мер для укрепления безопасности государства, добавив, что предупрежден о готовящемся нанесении удара по Белоруссии с территории Украины.

"Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины", - сказал он.

Хроника 24 февраля – 10 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Александр Лукашенко Белоруссия Украина Владимир Путин
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