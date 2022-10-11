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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 10 октября

У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Филиппинского моря у восточного берега Тайваня, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 22:25 по московскому времени в понедельник (03:25 по местному времени в среду), находился в 81 км юго-восточнее порта Суао в уезде Илань на Тайване.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7.

Тайвань
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