Глава британской спецслужбы счел угрозой развитие в Китае современных технологий

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Китай стремится использовать новые технологии - от спутниковых систем до цифровых валют - для доминирования над своими противниками за рубежом и подавления инакомыслия внутри страны, считает руководитель британского Управления правительственной связи Джереми Флеминг.

С таким предупреждением он намерен выступить во вторник в Королевском объединенном институте оборонных исследований, сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на распространенные офисом Флеминга выдержки из его предстоящей речи.

По его мнению, Китай рассматривает технологические достижения как "инструмент для получения преимуществ за счет контроля над своими рынками, над (рынками - ИФ) в их сфере влияния и над своими собственными гражданами".

Флеминг заявляет, что "огромная сила Пекина в сочетании со страхом толкает Китай на действия, которые могут представлять огромную угрозу для всех нас". Поэтому соответствующая реакция на такую политику КНР "определит наше будущее", а научному и технологическому сообществу в демократических странах "необходимо будет ответить на этот вызов".

В качестве примеров чиновник называет стремление китайских властей создать централизованную цифровую валюту. Это, считает он, "могло бы позволить Китаю частично избежать таких международных санкций, как те, которые в настоящее время применяются к России".

По словам Флеминга, Пекин создает свою спутниковую навигационную систему BeiDou, которая может быть использована для блокирования доступа противников в космос или для усиления слежки за китайскими гражданами.

Китай также предложил новые международные правила для интернета, которые могут угрожать цифровой свободе и усилить государственный контроль, угрожая правам человека "введением новых методов слежки", говорится в выдержках из выступления.