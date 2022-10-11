Продажи ПК в мире в III квартале упали на рекордные 19,5%
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) в третьем квартале продемонстрировали рекордное падение с начала ведения расчетов в середине 1990-х годов, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Gartner.
Продажи в июле-сентябре составили 68 млн единиц, что на 19,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Снижение было отмечено по итогам четвертого квартала подряд.
"Результаты этого квартала можно охарактеризовать как исторический спад для рынка ПК, - полагает главный аналитик Gartner Микако Китагава. - Хотя сбои в цепочках поставок в конечном итоге уменьшились, теперь стали серьезной проблемой большие запасы (продукции - ИФ), учитывая слабый спрос на ПК как на потребительском, так и на бизнес-рынке".
Он отметил, что предшкольный сезон продаж закончился с неутешительными результатами, несмотря на массовые рекламные акции и снижение цен. Спрос был низким, поскольку многие потребители уже приобрели новые ПК за последние два года.
"Что касается бизнеса, геополитическая и экономическая неопределенность привели к более избирательным расходам на ИТ, и ПК не были в списке приоритетов", - отметил эксперт.
Лидеры рынка
Тройка лидеров глобального рынка ПК не изменилась. Первое место по-прежнему занимает китайская Lenovo с долей рынка более чем 25%, ее продажи в третьем квартале снизились на 15,3%.
Далее следуют американские HP Inc. и Dell Technologies с долями соответственно в 18,7% и 17,7%. Их поставки сократились более значительно - на 27,9% и 21,1% соответственно. Apple Inc. с незначительным отрывом опережает тайваньскую ASUS по доле на глобальном рынке - 8,5% против 8,2%.
В регионах
Поставки компьютеров в США в июле-сентябре упали на 17,3%. Снижение произошло по итогам пятого квартала подряд. Самыми популярными марками в стране являются Dell (доля на американском рынке 26,8%), HP (23,2%)и Apple (16%).
В Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Японии продажи уменьшились на 16,6%, в основном из-за Китая, отмечается в сообщении Gartner. Продажи компьютеров в EMEA (Европа, Африка и Ближний Восток) рухнули на 36,4% - до 17 млн, что стало наибольшим сокращением среди всех регионов.
Поставки ПК в мире (млн штук):
|Компания
|III кв.2022г
|III кв.2021г
|изм. за год
|доля рынка в III кв.2022г
|доля в III кв.2021г
|Lenovo
|17,114
|20,215
|-15,3%
|25,2%
|23,9%
|HP Inc.
|12,706
|17,622
|-27,9%
|18,7%
|20,9%
|Dell
|12,021
|15,233
|-21,1%
|17,7%
|18,0%
|Apple
|5,795
|6,866
|-15,6%
|8,5%
|8,1%
|ASUS
|5,559
|6,007
|-7,5%
|8,2%
|7,1%
|Acer
|4,494
|6,036
|-25,6%
|6,6%
|7,1%
|другие
|10,306
|12,468
|-17,3%
|15,2%
|14,8%
|Всего
|67,996
|84,446
|-19,5%
|100%
|100%