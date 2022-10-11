Продажи ПК в мире в III квартале упали на рекордные 19,5%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) в третьем квартале продемонстрировали рекордное падение с начала ведения расчетов в середине 1990-х годов, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Gartner.

Продажи в июле-сентябре составили 68 млн единиц, что на 19,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Снижение было отмечено по итогам четвертого квартала подряд.

"Результаты этого квартала можно охарактеризовать как исторический спад для рынка ПК, - полагает главный аналитик Gartner Микако Китагава. - Хотя сбои в цепочках поставок в конечном итоге уменьшились, теперь стали серьезной проблемой большие запасы (продукции - ИФ), учитывая слабый спрос на ПК как на потребительском, так и на бизнес-рынке".

Он отметил, что предшкольный сезон продаж закончился с неутешительными результатами, несмотря на массовые рекламные акции и снижение цен. Спрос был низким, поскольку многие потребители уже приобрели новые ПК за последние два года.

"Что касается бизнеса, геополитическая и экономическая неопределенность привели к более избирательным расходам на ИТ, и ПК не были в списке приоритетов", - отметил эксперт.

Лидеры рынка

Тройка лидеров глобального рынка ПК не изменилась. Первое место по-прежнему занимает китайская Lenovo с долей рынка более чем 25%, ее продажи в третьем квартале снизились на 15,3%.

Далее следуют американские HP Inc. и Dell Technologies с долями соответственно в 18,7% и 17,7%. Их поставки сократились более значительно - на 27,9% и 21,1% соответственно. Apple Inc. с незначительным отрывом опережает тайваньскую ASUS по доле на глобальном рынке - 8,5% против 8,2%.

В регионах

Поставки компьютеров в США в июле-сентябре упали на 17,3%. Снижение произошло по итогам пятого квартала подряд. Самыми популярными марками в стране являются Dell (доля на американском рынке 26,8%), HP (23,2%)и Apple (16%).

В Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Японии продажи уменьшились на 16,6%, в основном из-за Китая, отмечается в сообщении Gartner. Продажи компьютеров в EMEA (Европа, Африка и Ближний Восток) рухнули на 36,4% - до 17 млн, что стало наибольшим сокращением среди всех регионов.

Поставки ПК в мире (млн штук):