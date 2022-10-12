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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В Вашингтоне обстреляли автомобиль посольства Азербайджана в США

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах США в Баку в среду был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана в связи с обстрелом служебного автомобиля азербайджанского посольства в Вашингтоне.

"В ночь с 10 на 11 октября в Вашингтоне служебный автомобиль посольства Азербайджана в США подвергся обстрелу. В связи с инцидентом 12 октября временный поверенный в делах в США в Азербайджане был вызван в МИД, ему выражена серьезная обеспокоенность и недовольство произошедшим, а также доведено до сведения требование обеспечить безопасность дипломатического представительства Азербайджана", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Ведомство отмечает, что американской стороне предоставлена запись инцидента, сделанная с видеокамер.

Азербайджан США Вашингтон
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