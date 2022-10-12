Минобороны РФ сообщило об отражении наступления украинских сил на пяти направлениях

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили попытки наступления вооружённых силу Украины (ВСУ) на Купянском, Краснолиманском, Запорожском, Криворожском и Андреевском направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении основные усилия ВСУ в течение суток были сосредоточены на взятии населенного пункта Кисловка, которая была атакована силами трех украинских ротных тактических групп и иностранных наемников одновременно с трех направлений", - сказал Конашенков на брифинге в среду. По его словам, "противнику удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине населенного пункта".

"Активными действиями наших войск и сосредоточенным огнем российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции. Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено", - сообщил Конашенков.

По его словам, также отражены попытки наступления украинских сил на Краснолиманском, Запорожском, Криворожском и Андреевском направлениях.

"Кроме того, противник предпринимал безуспешные попытки наступления силами до трех рот в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. Все атаки российскими войсками успешно отражены", - заявил Конашенков.

"Общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера "Кирпи"", - сказал официальный представитель Минобороны России.

"На Краснолиманском направлении пресечены очередные безуспешные попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Райгородка, Кармазиновка, Розовка, Макеевка и Новолюбовка Луганской народной республики. Уничтожено три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60 украинских военнослужащих", - сообщил Конашенков.

По его словам, "на Запорожском направлении в районе населенного пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники". "Уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль", - сказал Конашенков.

На Криворожском направлении, сообщил он, противник предпринимал попытки атаковать силами до двух батальонов населенные пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области.

"Российскими подразделениями все атаки успешно отражены. Уничтожен один танк, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и более 70 украинских военнослужащих", - сказал Конашенков.

По его словам, на Андреевском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области. "Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих", - сообщил официальный представитель министерства обороны РФ.

Минобороны РФ сообщило об ударах по пунктам управления украинских сил в Днепропетровской, Запорожской областях и ДНР, а также уничтожении хранилища с топливом в районе Николаева.