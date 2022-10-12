Власти Германии спрогнозировали сокращение ВВП страны в 2023 году на 0,4%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ВВП Германии в 2023 году сократится на 0,4%, прогнозирует министерство экономики страны.

Согласно опубликованному в среду докладу ведомства, это произойдет из-за резкого повышения цен на энергоресурсы и, как следствие, снижения объемов производства и потребительских расходов.

В апреле прогноз министерства предполагал рост германской экономики в следующем году на 2,5%.

Одновременно с этим прогноз роста ВВП Германии на текущий год был понижен до 1,4% с 2,2%.

"Мы находимся в серьезном энергетическом кризисе, который стремительно перерастает в социально-экономический кризис", - заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Если прогноз ведомства сбудется, германский ВВП может продемонстрировать третье снижение с момента финансово-экономического кризиса 2007-2008 года. В последний раз экономика страны упала в 2020 году из-за негативного влияния пандемии коронавируса.

Между тем ведомство ожидает, что инфляция в Германии в этом году составит 8%, в следующем – 7%. В апреле прогноз предполагал рост потребительских цен на 6,1% в 2022 году и на 2,8% в 2023.

В то же время экономика Германии, как ожидается, восстановится в 2024 году, увеличившись на 2,3%.