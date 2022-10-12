Европейский инвестиционный банк выделил Украине еще 550 млн евро экстренной помощи

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) на этой неделе выделил Украине еще 550 млн евро экстренной помощи.

"Это в дополнение к 500 млн евро, уже выплаченным 14 сентября. Эти транши составляют 1,05 млрд евро и являются частью второго пакета экстренного реагирования солидарности ЕИБ с Украиной на сумму 1,59 млрд евро, разработанного в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В нем сообщается, что "остальные 540 млн евро будут использованы для возобновления реализации уже существующих проектов, финансируемых ЕИБ на Украине по мере их реализации".

"Это финансирование является частью непоколебимой поддержки ЕС Украины", - прокомментировал событие исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В Брюсселе отметили, что срочная помощь в размере 1,05 млрд евро предназначена "для удовлетворения неотложных потребностей Украины". Еще 540 млн евро будут использованы для финансируемых ЕИБ проектов в таких областях, как энергетика, энергоэффективность, дороги, транспорт, образование и инфраструктура, а также для программ реконструкции и восстановления.