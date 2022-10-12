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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

В G7 призывают ОПЕК+ увеличить добычу нефти

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Министры финансов и главы центральных банков "Большой семерки" после "разочаровывающего решения" ОПЕК+ сократить квоты на нефтедобычу призвали нефтедобывающие страны увеличить объемы производства.

"Мы продолжаем говорить нефтедобывающим странам о необходимости увеличить добычу, чтобы снизить волатильность на энергетических рынках. Мы продолжим взаимодействовать со странами ОПЕК+ по этому важному вопросу в условиях проблем с поставками, несмотря на их недавнее разочаровывающее решение", - говорится в распространенном заявлении.

На прошлой неделе ОПЕК+ принял решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

ОПЕК G7
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