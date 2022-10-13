Путин призвал к ликвидации искусственных барьеров для цепочек поставок продовольствия

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия призывает к ликвидации искусственных барьеров, которые препятствуют восстановлению цепочек поставок продовольствия на мировые рынки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы призываем к ликвидации всех искусственных нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок, чтобы решить неотложные задачи в области продовольственной безопасности", - сказал Путин в четверг в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Он отметил, что Россия прикладывает максимум усилий для обеспечения критической продукцией нуждающихся в ней стран.

"Нашему совещанию, другим региональным объединениям приходится заниматься решением многих острых проблем. Имею в виду, в том числе и возросшую волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырье и другие значимые товары", - заявил Путин.

"Это ведет к ухудшению качества жизни в развитых и развивающихся государствах. Более того, возникает угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в беднейших странах", - подчеркнул президент.