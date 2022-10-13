Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Путин призвал к ликвидации искусственных барьеров для цепочек поставок продовольствия

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия призывает к ликвидации искусственных барьеров, которые препятствуют восстановлению цепочек поставок продовольствия на мировые рынки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы призываем к ликвидации всех искусственных нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок, чтобы решить неотложные задачи в области продовольственной безопасности", - сказал Путин в четверг в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Он отметил, что Россия прикладывает максимум усилий для обеспечения критической продукцией нуждающихся в ней стран.

"Нашему совещанию, другим региональным объединениям приходится заниматься решением многих острых проблем. Имею в виду, в том числе и возросшую волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырье и другие значимые товары", - заявил Путин.

"Это ведет к ухудшению качества жизни в развитых и развивающихся государствах. Более того, возникает угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в беднейших странах", - подчеркнул президент.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Токаев призвал страны СВМДА создать "зеленые коридоры" для продовольственной безопасности

Токаев призвал страны СВМДА создать "зеленые коридоры" для продовольственной безопасности

Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии начался в Астане

Что случилось этой ночью: четверг, 13 октября

Путин прибыл в Астану для участия в саммитах СВМДА

Главы МИД стран СНГ обсудили вопросы углубления сотрудничества

Запущенный с Байконура ангольский спутник Angosat-2 выведен на орбиту

Запущенный с Байконура ангольский спутник Angosat-2 выведен на орбиту

Президент Франции считает, что в интересах Украины вести переговоры с РФ

Макрон заявил что Франция продолжит оказывать военную помощь Украине

Макрон заявил что Франция продолжит оказывать военную помощь Украине

Что произошло за день: среда, 12 октября

Чехия с 25 октября запретит россиянам с шенгенскими визами въезд в страну

Чехия с 25 октября запретит россиянам с шенгенскими визами въезд в страну
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });