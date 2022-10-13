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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Столтенберг пообещал поставить Украине оборудование для подавления беспилотников

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - НАТО в скором времени поставит Украине системы подавления работы военных беспилотников. Об этом заявил в четверг генсек организации Йенс Столтенберг после переговоров министров обороны стран альянса.

"Мы предоставляем топливо, зимнее обмундирование и медикаменты в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО для Украины. Также НАТО вскоре передаст Украине средства против беспилотников", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Он заверил, что "сотни поставщиков помех для беспилотников" позволят Украине защитить свою важнейшую инфраструктуру.

Также он заявил, что в долгосрочной перспективе альянс поможет Украине перейти с образцов вооружения разработки СССР на современное оружие.

НАТО Украина
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