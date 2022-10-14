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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

США пригрозили санкциями странам и компаниям, поддерживающим ОПК России

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американские власти могут внести в санкционные списки людей, компании или страны, поставляющие России оружие или помогающие ее оборонно-промышленному комплексу, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

"Этим утром Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обнародовало инструкции, согласно которым мы желаем и можем вводить санкции в отношении людей, компаний или стран, поставляющих вооружения России или поддерживающих их военно-промышленный комплекс", - передают его слова западные СМИ.

Адейемо заявил об этом на встрече с представителями 32 стран по вопросу санкций в отношении России. В этом мероприятии, проходившем впервые, принимали участие представители ЕС, Канады и Южной Кореи.

США
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