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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Крит пострадал от сильного шторма

Погиб один человек

Крит пострадал от сильного шторма
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В результате мощного шторма, который обрушился на греческий остров Крит, несколько людей пропали без вести, один человек погиб, сообщило в субботу издание Kathimerini.

В ряде районов реки вышли из берегов и затопили дороги. Пожарные сообщают, что девять машин унесло в море в результате шторма, в их поиске принимает участие береговая охрана.

Из-за непогоды закрылся аэропорт "Никос Казандзаикис", который находится в пяти километрах от Ираклиона. В администрации аэропорта сообщили, что пока никто не может сказать, когда полеты возобновятся.

В городе Сития восемь туристов и охранник оказались заблокированы из-за непогоды в археологическом музее.

Жителей сельскохозяйственного плато Лассити Власти попросили не покидать дома до момента, пока шторм не пройдет дальше. В хорошо известном туристам городе Хания на западе острова власти сообщили о затопленных домах.

Крит
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