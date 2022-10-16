В Пекине открывается ХХ съезд КПК

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Пекине в воскресенье открывается ХХ съезд Коммунистической партии Китая. Около 2,3 тыс. делегатов форума, представляющих 90 млн китайских коммунистов, подведут итоги деятельности ЦК КПК за пять лет со времени предыдущего съезда и наметят основные направления деятельности партии и страны на предстоящий пятилетний период.

"Съезд Коммунистической партии Китая является очень важным форумом, который пройдет в критический момент, когда вся партия и народы всех этнических групп вступают на новый путь построения современной социалистической страны", - писало агентство "Синьхуа". Оно отметило, что съезд пройдет под "великим знаменем социализма с китайской спецификой, идей Мао Цзэдуна и теорий Дэн Сяопина".

Главным лейтмотивом форума станет всемерное укрепление партийного руководства всем сферами политической, экономической и общественной жизни страны, подчеркивают наблюдатели.

Подготовка к 20-му съезду началась еще в 2021 году, а в апреле 2022 года была официально запущена открытая платформа для сбора мнений населения в специальных рубриках, открытых на таких официальных платформах, как газета "Жэньминь жибао", агентство "Синьхуа" и центральное телевидение. Люди выдвигали свои предложения по таким темам, как отстаивание всестороннего руководства партии и всестороннее соблюдение строгой партийной дисциплины, вступление в новый этап развития и реализация его новой концепции, всестороннее углубление реформ и открытости, развитие демократии, обеспечение законности, повышение благосостояния народа и формирование экологической культуры.

Съезд изберет Центральный комитет, который, в свою очередь, утвердит членов Политбюро и его Постоянного комитета, утвердит список членов Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Состоявшийся ранее на этой неделе пленум ЦК КПК рассмотрел проект поправок в устав партии, а также отчетные доклады ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, которые выносятся на съезд. О том, какие изменения планируется внести в устав, не сообщалось. В последний раз поправки в устав было внесены в 2017 году, чтобы закрепить "идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху". Эксперты полагают, что, возможно поправкой станет повышение значимости идей Си Цзиньпина до уровня "идей Мао Цзэдуна".

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, как ожидается, будет переизбран на этом посту на третий срок. Это откроет путь для переизбрания его на посту председателя КНР на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в 2023 году. Он занимает пост главы государства с 2013 года, а в 2018 году на сессии ВСНП были приняты поправки к конституции об отмене ограничения полномочий председателя КНР двумя сроками. Уставом КПК ограничение сроков для занятия высшего партийного поста не предусмотрено.

В решении шестого пленума ЦК КПК в ноябре 2021 года говорилось: "Партия утвердила товарища Си Цзиньпина в качестве ядра Центрального комитета партии и основной позиции всей партии, а также утвердила руководящую позицию Си Цзиньпина по социализму с китайскими особенностями в новую эпоху".

"Это отражает общее желание всей партии, всей армии и народа всех этнических групп и имеет решающее значение для развития партии и страны в новую эпоху и для содействия историческому процессу великого омоложения китайской нации", - подчеркнул пленум.

В то же время, как отмечают наблюдатели, из состава постоянного комитета политбюро центрального комитета партии могут выйти несколько человек, в том числе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, что будет означать смену главы правительства на сессии ВСНП в 2013 году. Свой пост, в постоянном комитете политбюро и, соответственно, председателя постоянного комитета ВСНП на предстоящей сессии может покинуть Ли Чжаньшу, который номинально считается номером третьим в китайской иерархии.

Поправка в конституцию, которой снимается ограничения на два пятилетних срока пребывания у власти, касается только председателя КНР.

Одним из основных достижений партийного руководства называется развернутая под управлением Си Цзиньпина борьба с коррупцией.

Перед избранием на пост генсека на XVIII съезде КПК в ноябре 2012 года Си Цзиньпин предупреждал, что коррупция угрожает самому существованию партии и государства.

В ходе выступления по случаю 40-летия политики реформ и открытости в 2018 году Си Цзиньпин заявил, что за это время Китай "смог добиться убедительной победы" над коррупцией в рядах компартии в государственных структурах.

Он отметил, что все члены политбюро должны "усвоить урок", который им преподнесли дела Чжоу Юнкана, Сюй Цайхоу, Го Босюна, Лин Цзихуа и Бо Силая - высокопоставленных китайских чиновников, входивших в высший эшелон партийного, государственного и военного руководства, и осужденных за коррупцию и злоупотребление служебным положением.

Заслугой Си Цзиньпина в Китае называют также укрепление строительства и модернизация китайских вооруженных сил.

В сентябре текущего года орган ЦК КПК газета "Жэньминь жибао писала, что после XVIII партийного съезда ЦК сосредоточился на реализации "китайской мечты о сильной армии, направляя всю армию на дальнейшее продвижение политического военного строительства".

Си Цзиньпин "выдвинул идею партии о сильной армии в новую эпоху и военно-стратегической политике в новую эпоху, разъяснил цель партии о сильной армии в новую эпоху, придерживался абсолютного лидерства партии в народной армии и настаивал на следовании дорога сильной армии с китайскими особенностями", - отметила газета.

На съезде будут также затронуты вопросы экономического развития страны. Экономика Китая серьезно пострадала от пандемии COVID-19, тем не менее, китайское руководство продолжает придерживаться политики "нулевой терпимости" в отношении коронавируса, вводя жесткие меры локдауна в неблагополучных, по его мнению, районах.

В целом наблюдатели сходятся во мнении, что серьезных изменений в политике Китая по итогам съезда ждать не следует. На нынешнем этапе для китайского руководства важнее сохранять стабильность, всемерно избегать потрясений и продолжить путь развития, который уже доказал свою эффективность.