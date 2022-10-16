Калифорнийский пекарь создал из хлеба фигуру Хана Соло из "Звездных войн" в натуральную величину

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Пекарня в районе залива Сан-Франциско показала свою 1,8-метровую хлебную скульптуру персонажа "Звездных войн", который появился после замораживания в карбоните в фильме "Империя наносит ответный удар". Об этом сообщает Associated Press.

Ханали Перван и ее мать, Кэтрин Перван, совладельцы пекарни One House в Бенисии, Калифорния, потратили недели на формование, выпечку и сборку скульптуры в натуральную величину, используя дерево и два вида теста, в том числе бездрожжевое с более высоким содержанием сахара, которое прослужит дольше.

Женщины также работали ночью, после того как дневные дела были закончены. Хана сказала, что, возможно, она стала немного одержимой идеей этой скульптуры.

Создание Pan Solo имело особое значение, сказала она газете, потому что она заразилась COVID-19 в январе 2021 года и потеряла большую часть своих чувств обоняния и вкуса.

"Так что просто находить радость в еде действительно важно", - сказала она.

Скульптура сейчас выставлена перед пекарней, расположенной примерно в получасе езды к северу от Сан-Франциско.

Перваны, которые являются большими поклонниками научной фантастики и фэнтези, и в 2020 году представили другое творение на тему "Звездных войн" с участием мандалорца и Малыша Йоды.