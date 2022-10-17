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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию со стратегическими бомбардировщиками ВВС США

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - ВВС стран-членов НАТО в понедельник начинают ежегодные учения Steadfast Noon ("Стойкий полдень") по ядерному сдерживанию, сообщает Североатлантический альянс.

В авиационных учениях, которые будут проходить над территориями Бельгии, Великобритании и акваторией Северного моря и продлятся до 30 октября, будет задействовано 60 самолетов из 14 стран НАТО. ВВС США в этих целях направят в Европу группу стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие.

При этом в НАТО заявили, что учение является плановым, не связано с текущими мировыми событиями и боевое оружие на самолетах использоваться не будет.

По данным Федерации американских ученых, США располагают на базах в Европе и Турции арсеналом из 100 ядерных авиабомб.

Ядерные авиабомбы B61-3 с изменяемой мощностью 0,3, 1,5, 60 или 170 килотонн и B61-4 с изменяемой мощностью 0,3, 1,5, 10 или 45 килотонн размещены в подземных складах на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. В частности, на авиабазах в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды), Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция) под присмотром американских военных хранится по 20 ядерных авиабомб.

Авиабомбы могут использоваться тактическими истребителями-бомбардировщиками F-15E, F-16C/D и Tornado.

Эти авиабомбы планируется заменить на новые варианты - B61-12 (с мощностью 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн). В 2015 году эта модификация без боезаряда прошла испытание в американском штате Невада.

Особенность новой авиабомбы, способной заменить старые модели, состоит в хвостовом оперении. Оно делает бомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать ее с парашютом, а сбрасывать заряд с самолета, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

НАТО США Бельгия Великобритания
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