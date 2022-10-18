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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Турция испытала баллистическую ракету малой дальности

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Турецкие военные во вторник провели испытание баллистической ракеты малой дальности, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По словам пожелавших остаться анонимными источников, ракету Tayfun запустили около 7:00 утра с мобильной платформы из аэропорта возле портового города Ризе. Ракета пролетела 561 км и упала в Черном море возле побережья у города Синоп.

Разработка ракеты велась втайне в течение нескольких лет.

Турецкие власти отказались давать какую-либо информацию о ракете, отмечает Bloomberg.

Турция
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