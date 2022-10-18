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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Прокуратура Кельна провела обыски в штаб-квартире Deutsche Bank

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Кельна провела обыски в центральном офисе немецкого банка Deutsche Bank AG, передает Bloomberg.

Обыски связаны с расследованием одной из самых громких налоговых махинаций в истории ФРГ - так называемых сделок cum-ex. Расследование идет с конца 2016 года.

Представители Deutsche Bank подтвердили Bloomberg информацию об обысках, добавив, что банк активно сотрудничает с властями по этому делу.

В прокуратуре заявили, что обыски прошли и дома у десяти подозреваемых в нарушениях. Их имен надзорное ведомство не назвало.

Ранее в 2022 году обыски проводились и в офисах других банков, включая Morgan Stanley, Bank of America, Barclays и JPMorgan Chase & Co.

Название cum-ex получили сделки покупки и продажи акций, совершавшиеся в день выплаты дивидендов компаниями. Мошенническая схема позволяла как покупателям, так и продавцам оформлять возврат налога на дивиденды, который они на самом деле не платили.

Схема, действовавшая до 2012 года, по некоторым оценкам, обошлась немецким налогоплательщикам более чем в 10 млрд евро.

С начала 2022 года капитализация Deutsche Bank снизилась на 19,3%.

Германия Кельн Deutsche Bank
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