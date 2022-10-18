Шведские правые партии представили коалиционное правительство

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон представил во вторник состав правоцентристского коалиционного правительства страны, состоящего из трех партий, сообщает Associated Press.

Новый кабмин состоит из 24 министров, среди них 13 – мужчины, 11 – женщины. В него вошли 13 представителей Умеренной партии, шесть – христианские демократы, пять – представители Либеральной партии. На пост министра иностранных дел назначен Тобиас Бильстрём из Умеренной партии, на пост министра обороны – его однопартиец Поль Йонсон. Министром энергетики назначена лидер христианских демократов Эбба Буш, министром финансов – представитель Умеренной партии Элизабет Свантессон.

В ходе выступления в парламенте новый премьер заявил, что поддерживает устремление Швеции в НАТО. Он также отметил, что его правительство будет привержено выполнению соглашения с Турцией, заключенного его предшественниками и призванного лишить поддержки Швецией курдских группировок, которые Анкара считает террористическими.

"Вместе с Финляндией Швеция завершит вступление в НАТО", - сказал он.

Кристерссон также пообещал пересмотреть уголовный кодекс страны и расширить полномочия полиции для борьбы с преступными группировками.

"Ни в одной другой стране Европы нет такого роста насилия как в Швеции: в этом году к настоящему моменту произошло 53 инцидента со стрельбой, повлекших жертвы. Правительство начинает крупнейшую в истории Швеции борьбу против организованной преступности", - заявил он.

Также Кристерссон пообещал изменить подход к иммиграции: это, вероятно, положит конец либеральной миграционной политике страны, отмечает агентство. "Иммиграция в Швецию стала неустойчивой, ее результат – плохая интеграция, безработица, снижение уровня безопасности и другие проблемы", - считает он.

Associated Press со своей стороны отмечает, что с новым составом правительства в Швеции произошел резкий разворот в сторону правых партий – последние восемь лет у власти находилась партия левых центристов социал-демократов.

На парламентских выборах, которые прошли в Швеции 11 сентября, победу одержал блок правых партий, в который входит и Умеренная коалиционная партия.