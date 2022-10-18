Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Шведские правые партии представили коалиционное правительство

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон представил во вторник состав правоцентристского коалиционного правительства страны, состоящего из трех партий, сообщает Associated Press.

Новый кабмин состоит из 24 министров, среди них 13 – мужчины, 11 – женщины. В него вошли 13 представителей Умеренной партии, шесть – христианские демократы, пять – представители Либеральной партии. На пост министра иностранных дел назначен Тобиас Бильстрём из Умеренной партии, на пост министра обороны – его однопартиец Поль Йонсон. Министром энергетики назначена лидер христианских демократов Эбба Буш, министром финансов – представитель Умеренной партии Элизабет Свантессон.

В ходе выступления в парламенте новый премьер заявил, что поддерживает устремление Швеции в НАТО. Он также отметил, что его правительство будет привержено выполнению соглашения с Турцией, заключенного его предшественниками и призванного лишить поддержки Швецией курдских группировок, которые Анкара считает террористическими.

"Вместе с Финляндией Швеция завершит вступление в НАТО", - сказал он.

Кристерссон также пообещал пересмотреть уголовный кодекс страны и расширить полномочия полиции для борьбы с преступными группировками.

"Ни в одной другой стране Европы нет такого роста насилия как в Швеции: в этом году к настоящему моменту произошло 53 инцидента со стрельбой, повлекших жертвы. Правительство начинает крупнейшую в истории Швеции борьбу против организованной преступности", - заявил он.

Также Кристерссон пообещал изменить подход к иммиграции: это, вероятно, положит конец либеральной миграционной политике страны, отмечает агентство. "Иммиграция в Швецию стала неустойчивой, ее результат – плохая интеграция, безработица, снижение уровня безопасности и другие проблемы", - считает он.

Associated Press со своей стороны отмечает, что с новым составом правительства в Швеции произошел резкий разворот в сторону правых партий – последние восемь лет у власти находилась партия левых центристов социал-демократов.

На парламентских выборах, которые прошли в Швеции 11 сентября, победу одержал блок правых партий, в который входит и Умеренная коалиционная партия.

Швеция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Apple представила новые планшеты iPad и iPad Pro

Власти Финляндии заручились поддержкой партий по установке забора на границе с РФ

Власти Финляндии заручились поддержкой партий по установке забора на границе с РФ

Президент Хорватии отказался разрешать тренировку в его стране украинских военных

Еврокомиссия выделила Украине очередной транш макрофинансовой помощи в 2 млрд евро

Аудиторы молдавского долга перед "Газпромом" прибыли в страну

Аудиторы молдавского долга перед "Газпромом" прибыли в страну
Пандемия коронавируса

Страны Европы переживают новую волну коронавируса

Турция испытала баллистическую ракету малой дальности

Датские власти сочли причиной ЧП на "Северных потоках" хорошо спланированные мощные взрывы

Датские власти сочли причиной ЧП на "Северных потоках" хорошо спланированные мощные взрывы

РКН потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы Совета Федерации

Лимит цен на газ пока не стоит на повестке дня ЕС

Лимит цен на газ пока не стоит на повестке дня ЕС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });