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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Производитель цемента Lafarge оштрафован на $778 млн за взятки ИГИЛ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Французская компания Lafarge SA признала факт уплаты денег террористической группировке ИГИЛ (запрещена в РФ) и другим вооруженным формированиям для поддержания работы своего завода по производству цемента в Сирии и была оштрафована на $778 млн.

Lafarge (с 2015 года входит в группу Holcim) заплатила террористам почти $17 млн в период с августа 2013 по октябрь 2014 года в обмен на отсутствие нападений на завод на севере Сирии, говорится в сообщении министерства юстиции США.

"Lafarge признала свою вину и приняла на себя ответственность за это ужасное преступление", - заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис.

Акции Holcim подорожали на 2,8% по итогам торгов в Швейцарии во вторник. С начала года капитализация компании сократилась на 7,9%, до 25,47 млрд швейцарских франков ($25,55 млрд).

Lafarge SA ИГ Франция Сирия
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