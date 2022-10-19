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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

МАГАТЭ сообщило, что внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Энергоснабжение Запорожской АЭС по внешней линии восстановлено, говорится во вторник в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"ЗАЭС восстановила подключение к своей единственной оставшейся действующей линией электропередачи напряжением 750 киловольт (кВ) после того, как оно было утрачено третий раз за десять дней", - говорится в распространенном на сайте Агентства заявлении.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что внешнее энергоснабжение ЗАЭС прекращено уже в третий раз за последние 10 дней. АЭС получала электричество через резервную систему.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.

МАГАТЭ Запорожье
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