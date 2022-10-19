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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Военные КНДР произвели артиллерийские обстрелы по морским буферным зонам

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Военные КНДР произвели артиллерийские обстрелы по морским буферным зонам вблизи межкорейской границы в качестве "строгого предупреждения" в связи с продолжающимися военными учениями Южной Кореи.

"С целью еще раз сделать строгое предупреждение генштаб Корейской Народной армии (КНА) приказал восточным и западным фронтовым частям произвести вечером 18 октября предупредительные обстрелы в сторону Японского и Желтого морей в качестве мощных военных контрмер", - говорится в сообщении неназванного представителя генштаба КНА, опубликованном ЦТАК.

Отмечается, что Пхеньян считает нынешние учения Южной Кореи "Хогук 22" "весьма серьезной провокацией".

"Из-за участившихся военных провокационных действий противника ситуация на Корейском полуострове все еще ухудшается", - заявляют в Северной Корее.

"Враги должны немедленно прекратить безрассудные и раздражающие провокационные действия, вызывающие военную напряженность", - добавили в КНДР.

В Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи заявили, что КНДР произвела порядка 100 артиллерийских выстрелов в сторону Желтого моря около 22:00 (16:00 мск) во вторник, а также около 150 артиллерийских выстрелов в сторону Японского моря начиная с 23:00 (17:00 мск).

Артиллерийские выстрелы пришлись на восточную и западную буферные зоны к северу от фактической межкорейской морской границы, которая была очерчена в соответствии с Всеобъемлющим военным соглашением двух Корей, подписанным в 2018 году.

17 октября Южная Корея начала очередные военные учения, которые продлятся до 28 октября.

КНДР Южная Корея
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