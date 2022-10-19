Эксперты отметили ослабление военной мощи США

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США стали слабее по сравнению с предыдущим годом, они не отвечают ключевому требованию обороноспособности - возможности участвовать одновременно в двух крупных региональных конфликтах, заявили авторы доклада Фонда "Наследие" (Heritage Foundation).

"Индекс военной мощи США 2023 года показывает, что для нынешних американских вооруженных сил существует серьезный риск не быть готовыми к участию в крупном региональном конфликте (...) Скорее всего, они не смогут выполнить и более серьезную задачу, и конечно, они плохо подготовлены к участию в двух крупных региональных конфликтах, разворачивающихся почти одновременно", - приводит Defense news выдержки из доклада этого стратегического исследовательского института США.

По мнению авторов, способность Вашингтона выдержать два масштабных вооруженных конфликта важна, чтобы другой противник США не попытался воспользоваться ситуацией, пока американские военные заняты первым противником.

При этом, согласно оценкам фонда, уровень готовности армии США опустился до отметки "слабый" по сравнению с "минимально эффективным" годом ранее. Аналитики полагают, что только корпус морской пехоты демонстрирует "сильный" уровень, сухопутные войска - "минимально эффективный", а ВВС и ВМС - "слабый".

В фонде полагают, что ВМС США нужно 400 кораблей, а нынешний состав в 298 не удовлетворяет нуждам флота, командование которого не может остановить сокращение численности кораблей. Одновременно с этим ВВС сталкиваются с проблемами при тренировке пилотов и стареющим авиапарком. В фонде считают, что ВВС США могут одержать верх в одном крупном региональном конфликте, но задача не будет простой при борьбе с "равным конкурентом".

Согласно докладу, обстановка в Европе, Азии и на Ближнем Востоке благоприятствует США, причем Вашингтону проще всего "проецировать военную силу" в Европе и на Тихом океане. Риски для США на Ближнем Востоке остаются умеренными, однако обстановка в регионе осложняется из-за политической нестабильности и конфликтами между союзниками США, в частности, из-за иранской ядерной программы. В Африке и Латинской Америке проблемы не достигают уровня угроз для жизненно важных интересов США.

Основным вызовом для вооруженных сил США во всех сферах остается Китай, указали авторы доклада.