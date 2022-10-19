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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Новым главой МВД Великобритании стал экс-министр транспорта Шаппс

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Бывший министр транспорта Грант Шаппс назначен новым главой МВД Великобритании, сообщает правительство королевства.

"Член парламента Грант Шаппс назначен главой министерства внутренних дел", - сообщается в твиттере офиса премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Во время пребывания на посту премьера Бориса Джонсона Шаппс занимал пост министра транспорта. После его ухода в отставку Шаппс претендовал на пост премьер-министра, однако выбыл из борьбы, после чего поддержал кандидатуру экс-министра финансов Риши Сунака – основного соперника Трасс.

Ранее в среду о своей отставке заявила бывшая глава МВД Суэлла Браверман, причиной она назвала случайную отправку документов коллеге через личную почту, что является нарушением правил работы в правительстве.

Великобритания Грант Шаппс
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